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Армия

Пушилин рассказал о буферной зоне в Днепропетровской области

Пушилин: ВСУ почти не контролируют буферную зону в Днепропетровской области
Александр Сухов/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) почти не могут обеспечить контроль буферной зоны на границе Донецкой народной республики (ДНР), Днепропетровской и Запорожской областей. Об этом сообщил ТАСС глава ДНР Денис Пушилин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Для противника тоже контролировать данные территории практически невозможно», — сказал он.

По словам чиновника, сейчас эта территория является «серой зоной». Там почти невозможно перемещаться из-за атак беспилотников, отметил он.

До этого президент России Владимир Путин заявил на совещании с главами муниципальных образований, что зона безопасности на границе с Украиной создается постепенно.

Также глава государства выразил уверенность в достижении целей специальной военной операции. Однако, как отметил он, ситуация в приграничных районах, особенно в Курской области, остается сложной. Путин назвал поддержку пострадавших жителей прямым долгом государственных структур. Он призвал создавать условия, чтобы люди оставались на своих местах, могли восстановить утраченное и двигаться дальше.

Ранее в Госдуме обозначили сроки завершения СВО.

 
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