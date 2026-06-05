Российский боец поделился впечатлениями после возвращения из плена

Вернувшийся из украинского плена военнослужащий российской армии рассказал, что он испытывает невероятное счастье от возвращения на родную землю, которая для него является священной. Своими чувствами он поделился с РИА Новости.
«В данный момент на седьмом небе от того, что на родную землю попал... Это дорогого стоит, даже один воздух. Это святое, и земля наша святая, дом родной, где родные ждут», — рассказал он.
Боец выразил благодарность российскому правительству и Минобороны, а также всем, кто принимал участие в переговорах по обмену.
Он добавил, что уже успел поговорить с близкими, и его жена расплакалась от радости, когда узнала о его возвращении.
Министерство обороны России 5 июня сообщило о возвращении 185 российских военнослужащих с территории, контролируемой Киевом. Взамен были переданы 185 украинских военнопленных.
Сначала российских солдат доставили в Белоруссию, где с ними работала уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. После этого бойцы прибыли в Москву, где продолжат лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны. Гуманитарное посредничество в процессе возвращения оказали Объединенные Арабские Эмираты.
Ранее омбудсмен Лантратова поговорила с родственниками одного из возвращенных бойцов РФ.