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Армия

Российский боец поделился впечатлениями после возвращения из плена

Вернувшийся из плена боец: на седьмом небе от счастья, на родине все святое
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Вернувшийся из украинского плена военнослужащий российской армии рассказал, что он испытывает невероятное счастье от возвращения на родную землю, которая для него является священной. Своими чувствами он поделился с РИА Новости.

«В данный момент на седьмом небе от того, что на родную землю попал... Это дорогого стоит, даже один воздух. Это святое, и земля наша святая, дом родной, где родные ждут», — рассказал он.

Боец выразил благодарность российскому правительству и Минобороны, а также всем, кто принимал участие в переговорах по обмену.

Он добавил, что уже успел поговорить с близкими, и его жена расплакалась от радости, когда узнала о его возвращении.

Министерство обороны России 5 июня сообщило о возвращении 185 российских военнослужащих с территории, контролируемой Киевом. Взамен были переданы 185 украинских военнопленных.

Сначала российских солдат доставили в Белоруссию, где с ними работала уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. После этого бойцы прибыли в Москву, где продолжат лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны. Гуманитарное посредничество в процессе возвращения оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее омбудсмен Лантратова поговорила с родственниками одного из возвращенных бойцов РФ.

 
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