Иран призвал жителей Израиля покинуть север страны, если ЦАХАЛ ударит по Бейруту

Центральный штаб иранских вооруженных сил «Хатам-аль-Анбия» призвал израильтян покинуть север Израиля, если армия еврейского государства (ЦАХАЛ) нанесет удары по Бейруту в Ливане. Об этом сообщает агентство IRNA.

«Нетаньяху пригрозил нанести удары по Дахии и Бейруту и объявил предупреждение об эвакуации для их жителей... Предупреждаем: если эта угроза будет реализована, жителям северных районов и военных поселений на оккупированных территориях следует покинуть эти районы, если они не хотят подвергнуться опасности и пострадать», — отмечается в заявлении ВС Ирана.

1 июня Иран приостановил переговоры с США из-за действий Израиля в Ливане. По данным СМИ, иранская переговорная группа прекращает обмен текстами с Вашингтоном через посредников в связи с продолжением преступлений Израиля в Ливане и нарушением перемирия на всех фронтах.

В Иране заявили, что Тегеран не возобновит переговоры с США, пока Израиль не прекратит военную операцию в Ливане и не выведет свою армию с территории страны.

Также в Иране сообщили о готовности полностью перекрыть Ормузский пролив и активизировать действия в Баб-эль-Мандебском проливе, чтобы «наказать» Израиль и его союзников за их действия в отношении Ливана.

Ранее Израиль попросил США одобрить расширение ударов по Ливану.