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Армия

Украинские войска нарушили «режим тишины» в районе Запорожской АЭС

ВСУ нарушили согласованный МАГАТЭ «режим тишины» в районе ЗАЭС
Reuters

Украинские войска нарушили «режим тишины», согласованный Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) для ремонта линии электропередачи у Запорожской АЭС. Об этом рассказала пресс-служба станции в мессенджере «Макс».

«Сегодня в 13:15 (совпадает с мск. — Прим. ред.) при проведении инженерных работ в рамках «режима тишины», согласованного МАГАТЭ, в районе опоры №20 линии электропередачи 750 кВ «Днепровская» БПЛА ВСУ осуществил сброс боеприпаса по сотрудникам группы разминирования министерства обороны Российской Федерации», — говорится в публикации.

На ЗАЭС уточнили, что в результате атаки ранения различной степени тяжести получили пять военнослужащих. Пострадавшим своевременно оказали медицинскую помощь.

Как подчеркнули в пресс-службе станции, инцидент произошел в первые часы действия режима тишины, введенного для проведения работ по восстановлению линии 750 кВ «Днепровская», которая имеет большое значение для безопасности ЗАЭС.

Накануне ВСУ совершили массированную атаку в непосредственной близости от станции. Всего было зафиксировано свыше 20 ударов беспилотников. При этом целью стала территория тепловой электростанции, где находятся критически важные объекты энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают функционирование линии электропередачи 330 кВ «Ферросплавная-1».

Ранее ядерщик раскрыл последствия удара по реактору ЗАЭС.

 
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