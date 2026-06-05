В Севастополе сбили три дрона

Развожаев: в районе Фиолента и мыса Херсонес сбиты три дрона

Украинскую атаку отражают в Севастополе, перехвачены три беспилотника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы», — написал он.

По данным губернатора, три беспилотника были сбиты в районе Фиолента и мыса Херсонес.

Днем в пятницу пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта сообщила, что три аэропорта в Краснодарском крае приостановили прием и отправку самолетов. Речь идет об аэропортах Геленджик, Краснодар (Пашковский) и Сочи.

Накануне губернатор Севастополя сообщал, что силы противовоздушной обороны за ночь обнаружили и сбили 52 украинских беспилотника. По его информации, повреждения получили три частных дома. Никто из жителей не пострадал.

Ранее ВСУ ударили по частному дому в курской деревне.