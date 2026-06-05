В Краснодарском крае изменили режим работы трех аэропортов

Три аэропорта в Краснодарском крае приостановили прием и отправку самолетов. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

«Аэропорты Геленджик, Краснодар (Пашковский) — введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении, опубликованном в 8:46.

Воздушная гавань в Сочи приостановила обслуживание рейсов примерно в 8:57. Перед этим аэропорт в течение четырех минут принимал и отправлял воздушные суда по согласованию с профильными органами.

Как отметили в Росавиации, ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорты могут приостанавливать обслуживание рейсов по разным причинам, включая внезапное изменение погодных условий и налет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По данным министерства обороны РФ, ночью над территорией страны сбили 123 украинских дрона самолетного типа. Часть целей нейтрализовали над акваториями Черного и Азовского морей. Другие БПЛА были уничтожены в столичном регионе, Крыму и Воронежской, Калужской, Брянской, Орловской, Нижегородской, Тульской, Курской, Белгородской областях.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево упал беспилотник.