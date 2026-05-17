Российские военные не дали диверсантам ВСУ прорваться под прикрытием тумана

Российские бойцы пресекли попытки диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться на Добропольском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на военнослужащего Вооруженных сил РФ Владимира Зайченко.

Мужчина рассказал, что украинские солдаты пытались продвинуться вперед, используя отвлекающие маневры. Они передвигались в тумане и под прикрытием дыма.

«Кидали небольшую группу с одной стороны, а основную массу пытались с другой, как отвлекающий маневр, но все безуспешно. День продержались и зачищены», — отметил российский боец.

По его словам, ВС РФ при отражении атак применили минометы и артиллерийские орудия. Военные на земле работали при поддержке подразделений с воздуха, подчеркнул Зайченко.

Он добавил, что ВСУ «начинают паниковать» на фоне серьезных проблем с личным составом.

5 мая заместитель командира роты в составе группировки российских войск «Центр» с позывным «Касьян» сообщил журналистам об увеличении числа женщин в рядах ВСУ на Добропольском направлении. Как сказал военнослужащий, бойцам ВС РФ встречались полностью женские расчеты беспилотников.

Ранее на Добропольском направлении российский солдат в своем первом бою уничтожил дрон ВСУ за $200 тыс.

 
