Украинские диверсанты пытались прорваться в тыл ВС РФ во время «перемирия»

Mash: пять украинских ДРГ 6-7 мая пытались прорваться в тыл ВС РФ
Пять украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) пытались проникнуть в тыл российских войск на четырех участках фронта во время объявленного Киевом «перемирия» 6-7 мая. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, ДРГ были выявлены на Харьковском, Сумском, Славянском и Красноармейском направлениях. Часть диверсантов была ликвидирована, остальные — взяты в плен.

Каждая группа состояла из шести-восьми человек, вооруженных винтовками натовского образца CZ Bren 2 и AR-15. Предварительно, задачей ДРГ могла быть разведка маршрутов передвижения российских войск.

«Заброску готовили заранее, поэтому о реальном соблюдении прекращения огня, судя по всему, речи от Зеленского не было», — отмечается в сообщении.

2 мая глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что российские военнослужащие уничтожили украинскую ДРГ численностью до 10 человек на Харьковском направлении. По его словам, в ходе аэроразведки операторы беспилотников обнаружили диверсантов, пытавшихся скрытно продвинуться через лесной массив. Оперативными ударами дронов группа была полностью ликвидирована.

Ранее стало известно о попытке переодетых диверсантов ВСУ проникнуть в Купянск.

 
