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Армия

Российские войска взяли под контроль Комсомольское

Минобороны сообщило об освобождении Комсомольского в Запорожской области
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Комсомольское в Запорожской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Восток», которые взяли под контроль крупный узел обороны украинских войск.

В Минобороны уточнили, что военнослужащие 114-го гвардейского мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии провели продолжительные бои, в результате которых зачистили район обороны площадью до пяти квадратных километров.

Под контроль российских подразделений перешли более 250 строений.

Как сообщили в военном ведомстве, в ходе боев было уничтожено свыше роты военнослужащих ВСУ. Также, по данным Минобороны, украинская сторона потеряла шесть боевых бронированных машин, 16 автомобилей, семь единиц мототехники, пять наземных роботизированных комплексов и 35 тяжелых гексакоптеров.

До этого Миноброны России сообщило, что в результате активных и решительных действий подразделений «Южной» группировки войск был взят под контроль населенный пункт Тихоновка в ДНР, а 30 мая украинские подразделения отошли от северного участка береговой линии реки Северский Донец в районе Святогорска.

Ранее российские войска усилили наступление на Доброполье.

 
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