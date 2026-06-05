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Армия

Взрыв произошел на нефтяном терминале в Омане

Reuters: в Омане на нефтяном терминале произошел взрыв
Dora Ubaldina/Shutterstock/FOTODOM

Оман приостановил погрузку на нефтяном терминале после взрыва. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, речь идет о портовом терминале Мина-эль-Фахаль. 

Также источники утверждают, что взрыв произошел между причалами 1 и 2 на экспортном терминале, который расположен вблизи оманской столицы Маската, из-за атаки беспилотника.

27 мая Центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах Великобритании (UKMTO) сообщил, что на находящемся у побережья Омана танкере произошел взрыв.

Инцидент произошел в 60 морских милях (111 км) к востоку от столицы Омана, Маската. Капитан судна передал сообщение о внешнем взрыве в кормовой части по левому борту, близ ватерлинии. Танкеру и его экипажу сейчас ничего не угрожает, но часть бункерного топлива вылилась в море. Начато расследование инцидента. UKMTO рекомендовало всем судам соблюдать осторожность при проходе через этот район и сообщать о любой «подозрительной активности».

Ранее в Ормузском проливе впервые атаковали китайский танкер.

 
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