Война США и Израиля против Ирана
У берегов Омана раздался взрыв на танкере

На находящемся у побережья Омана танкере произошел взрыв. Об этом сообщает Центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах Великобритании (UKMTO).

Инцидент произошел в 60 морских милях (111 км) к востоку от столицы Омана, Маската. Капитан судна передал сообщение о внешнем взрыве в кормовой части по левому борту, близ ватерлинии. Танкеру и его экипажу сейчас ничего не угрожает, но часть бункерного топлива вылилась в море.

Начато расследование инцидента. UKMTO рекомендовало всем судам соблюдать осторожность при проходе через этот район и сообщать о любой «подозрительной активности».

13 мая сообщалось, что на танкере MV Barakah, принадлежащем нефтяной компании Объединенных Арабских Эмиратов, после атаки иранских беспилотников произошла утечка небольшого количества топлива.

8 мая телеканал Fox News сообщил, что американские военные атаковали пустые нефтяные танкеры, которые пытались вернуться в Иран через Ормузский пролив.

Ранее в Ормузском проливе впервые атаковали китайский танкер.

 
