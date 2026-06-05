Шведский самолет-разведчик отслеживал последствия атаки ВСУ на Петербург

Последствия атаки украинских беспилотников на Санкт-Петербург отслеживал самолет радиотехнической и радиоэлектронной разведки S102B Korpen Военно-воздушных сил Швеции. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника» («ВХ»).

По его данным, после завершения налета начинается перегруппировка сил противовоздушной обороны (ПВО), пополнение боекомплекта и развертывание резервных средств на случай повторных атак. В этот момент системы ПВО могут активировать радиолокационные станции для проверки или калибровки после боя.

«Бортовая аппаратура [компании] Saab на Korpen перехватывает эти импульсы, фиксируя их точную частоту, длительность, период повторения и диаграмму направленности», — отмечается в сообщении.

Кроме того, после отражения атаки возрастает интенсивность радиообмена между подразделениями. «Военная хроника» пишет, что полученные самолетом S102B Korpen данные позволяют изучить структуру взаимодействия войск сил ПВО и впоследствии составить актуальную карту цепочки командования ПВО региона.

Ранним утром 3 июня Северная столица подверглась атаке украинских беспилотников. Целями противника стали объекты в Кронштадте, а также в Кировском и Красносельском районах города. Во время налета БПЛА пострадали несколько человек. Губернатор города Александр Беглов отметил, что атака дронов никак не отразилась на работе Петербургского международного экономического форума. По его словам, система противовоздушной обороны успешно справилась с нападением.

Ранее в России заявили о необходимости резкой смены тактики СВО после налета на Санкт-Петербург.