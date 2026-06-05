Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

Шведский самолет-разведчик отслеживал последствия атаки ВСУ на Петербург

«ВХ»: самолет Швеции S102B Korpen отслеживал последствия атаки ВСУ на Петербург
Luc Willems/commons.wikimedia.org (GNU 1.2)

Последствия атаки украинских беспилотников на Санкт-Петербург отслеживал самолет радиотехнической и радиоэлектронной разведки S102B Korpen Военно-воздушных сил Швеции. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника» («ВХ»).

По его данным, после завершения налета начинается перегруппировка сил противовоздушной обороны (ПВО), пополнение боекомплекта и развертывание резервных средств на случай повторных атак. В этот момент системы ПВО могут активировать радиолокационные станции для проверки или калибровки после боя.

«Бортовая аппаратура [компании] Saab на Korpen перехватывает эти импульсы, фиксируя их точную частоту, длительность, период повторения и диаграмму направленности», — отмечается в сообщении.

Кроме того, после отражения атаки возрастает интенсивность радиообмена между подразделениями. «Военная хроника» пишет, что полученные самолетом S102B Korpen данные позволяют изучить структуру взаимодействия войск сил ПВО и впоследствии составить актуальную карту цепочки командования ПВО региона.

Ранним утром 3 июня Северная столица подверглась атаке украинских беспилотников. Целями противника стали объекты в Кронштадте, а также в Кировском и Красносельском районах города. Во время налета БПЛА пострадали несколько человек. Губернатор города Александр Беглов отметил, что атака дронов никак не отразилась на работе Петербургского международного экономического форума. По его словам, система противовоздушной обороны успешно справилась с нападением.

Ранее в России заявили о необходимости резкой смены тактики СВО после налета на Санкт-Петербург.

 
Теперь вы знаете
Шнобелевка: премия, которую мы (не) заслужили. Самые смешные лауреаты за 30 лет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!