Армянам, приехавшим на родину из России, стали вручать повестки

В Армении рассказали о вручении повесток прибывшим из России на выборы

Армянские мужчины, прибывающие на родину из России для участия в парламентских выборах, столкнулись с выдачей на границе повесток для участия в военных сборах. Об этом сообщает «Sputnik Армения» в «Максе».

Как сообщил руководитель аппарата армянского премьера Тарон Чахоян, речь идет о гражданах, прибывающих «за взятки».

«Граждане Армении, прибывающие «за взятки» из России, будут призваны на 25-дневные учебные сборы, а кто откажется, будет привлечен к уголовной ответственности», — сказал он.

Армении необходимо выбрать между Евросоюзом или ЕАЭС, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. При этом он подчеркнул, что Москва примет любое решение Еревана. В то же время глава МИД России Сергей Лавров отметил, что страны Запада стремятся «подмять» Ереван под себя. Какие политические и экономические риски для Армении несет ее возможное членство в ЕС — в материале «Газеты.Ru».

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