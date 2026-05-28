Трамп выразил неприкрытую поддержку Пашиняну

Президент США Дональд Трамп поддержал премьер-министра Армении Никола Пашиняна в преддверии парламентских выборов. В соцсети Truth Social американский лидер назвал главу армянского правительства своим «большим другом».

«Пашинян, мой большой друг и лидер, делает свою страну сильной, богатой и очень безопасной», — заявил Трамп.

По его словам, в скором времени США и Армения вместе начнут движение по «Пути Трампа» к международному миру и процветанию, который поможет американским энергетическим компаниям получить доступ к Центральной Азии.

Парламентские выборы в Армении запланированы на 7 июня 2026 года. На данный момент Пашинян занимается агитационной предвыборной деятельностью.

Президент России Владимир Путин, говоря о предстоящих выборах в Армении, призывал Пашиняна допустить к участию в них пророссийские силы. Путин отметил, что в Армении много политических сил, которые поддерживают РФ. Российский лидер также добавил, что Москва уважает все внутренние решения Еревана.

Ранее Пашинян потерял самообладание на встрече с избирателями.