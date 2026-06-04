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Армия

Путин назвал число дезертировавших из рядов ВСУ с начала года

Путин: около 60 тысяч человек дезертировали из ВСУ с начала 2026 года
Михаил Метцель/РИА Новости

С начала 2026 года из ВСУ дезертировали около 60 тысяч человек. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира, передает «Интерфакс».

«С начала этого года количество дезертиров составляет примерно 60 тыс. человек. Насильно людей забирают, мотивации нет никакой», — подчеркнул глава государства.

Кроме того, Путин отметил, что на Украине людей на улицах ловят «как бездомных собак и силой запихивают в армию».

Европейские страны активизировали обсуждение возможных путей политического урегулирования украинского конфликта на фоне продолжающихся боевых действий и отсутствия прогресса в переговорах при посредничестве США. Берлин, Париж и Лондон рассматривают различные дипломатические сценарии совместно с Киевом. Одной из ключевых задач союзники считают создание условий для прямого переговорного процесса с участием Москвы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине.

 
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