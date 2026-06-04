За ночь отражена атака 272 украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на четверг, 4 июня, выявили и уничтожили 272 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что воздушные цели были перехвачены в период с 20.00 мск 3 июня до 7.00 мск.

Украинские дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской областей, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

В ночь на 4 июня Крым подвергся массированной атаке со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). В Севастополе, в районе Северной стороны, Стрелецкой бухты и Инкермана было сбито более 20 воздушных целей. По предварительной информации, в садовом некоммерческом товариществе на Северной стороне упали обломки сбитого беспилотника, а в селе Фруктовое поврежден фасад частного дома.

При ударе при ударе по нежилым объектам Симферополя три человека получили ранения, несовместимые с жизнью, еще семь были ранены.

Ранее в Крыму из-за авиационной опасности остановили движение поездов.