Подпольщик Лебедев: в Черниговской области уничтожен склад с Patriot

Вооруженные силы России уничтожили в Черниговской области склад с американскими зенитными ракетами Patriot. Об этом РИА Новости рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он пояснил, что ударом был поражен расположенный на окраине села Ладинка объект украинской армии, который использовался для хранения боеприпасов. По имеющейся информации, в одном из зданий находились ракеты-перехватчики Patriot PAC-2/3.

2 июня военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что система противовоздушной обороны Украины переживает критический период, так как современные комплексы либо уничтожены, либо для них наблюдается дефицит ракет.

28 мая президент Украины Владимир Зеленский попросил у Соединенных Штатов выдать Киеву лицензии на производство зенитных ракет Patriot.

Ранее Зеленский потребовал немедленно найти ракеты для ПВО.