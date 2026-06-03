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ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

Иран ударил по «центру командования» на эсминце США

ВМС Ирана атаковали эсминец США в Оманском заливе
Reuters

Иранские Военно-морские силы (ВМС) ударили по эсминцу США, который направлялся к территориальным водам Исламской Республики в Оманском заливе, передает Fars.

В пресс-службе ВМС заявили, что несколько часов назад обнаружили и атаковали «центр командования и управления» на американском судне.

В конце мая армия США нанесла несколько ударов по Ирану. Высокопоставленный американский чиновник тогда рассказал, что военные поразили два иранских катера, устанавливавших мины, а также ракетную установку в порту Бендар-Аббас, нацеленную на американские военные самолеты.

А представитель Центрального командования США капитан Тим Хокинс назвал атаку «ударами в целях самообороны». Источники в США при этом отмечали, что атака не означает, что режим прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном закончился.

Ранее пилота ВВС США сбили дважды за месяц на войне с Ираном.

 
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