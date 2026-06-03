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Армия

Посол РФ в Лондоне рассказал, что британские СМИ преувеличили успехи ВСУ

Келин: британские СМИ развернули кампанию о якобы провалах ВС РФ на Украине
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу Sky News обратил внимание на повестку в британских средствах массовой информации (СМИ) о якобы недавних провалах российских вооруженных сил на Украине.

По словам дипломата, в последние недели в британских и мировых СМИ развернулась масштабная кампания о том, что ситуация в зоне проведения специальной военной операции (СВО) изменилась. Украина якобы обрела новую силу, а у России нет сил продолжать СВО, линия фронта, по мнению зарубежных СМИ, заморожена и нет никакого движения. Келин отметил, что для продвижения такой повестки британские СМИ использовали весенние задержки в продвижении Вооруженных сил (ВС) РФ из-за погодных условий.

«Были определенные контратаки со стороны украинцев, но сейчас все они отбиты. И вы увидите, что начинается летнее наступление. Линия фронта снова движется с востока на запад», — добавил посол.

До этого подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что славянско-краматорский участок фронта стал самым успешным для российских войск. С 2 по 8 мая бойцы ВС РФ заняли ряд высот на этом направлении, а также взяли под контроль Мирополье в Сумской области и Кривую Луку в ДНР.

Кроме того, боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Мучной» заявил, что военнослужащие группировки «Юг» расширили зону контроля и взяли высоты на славянско-краматорском направлении, а также улучшили положение в районе Константиновки.

Ранее на Украине пожаловались на невозможность добровольно набрать людей в ВСУ.

 
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