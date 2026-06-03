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Армия

ВСУ нанесли удар по АЗС в Херсонской области

В Херсонской области из-за атаки ВСУ повреждены АЗС и автомобили
Anatolii Stepanov/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанеси удар по автозаправочной станции в Каховском округе Херсонской области. Об этом в сообщил глава округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале.

«Украинские боевики нанесли террористический удар по заправке в Каховском округе. В результате атаки пострадал автотранспорт мирных жителей», — написал он.

По словам Филипчука, «очередная террористическая атака демонстрирует целенаправленный террор Киевского режима против гражданского населения».

З июня в селе Енакиево в Донецкой народной республике (ДНР) гражданский рейсовый автобус, следовавший по маршруту ПодольскСимферополь, подвергся атаке. В транспортное средство влетел беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате чего восемь человек получили несовместимые с жизнью травмы. Пострадали еще 11 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.

Ранее британский журналист пообещал Захаровой рассказать о теракте в Енакиеве.

 
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