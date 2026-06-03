Власти Петербурга рассказали о ликвидации техногенных последствий утренней атаки ВСУ

Техногенные последствия утренней атаки украинских беспилотников на инфраструктурные объекты в Петербурге полностью ликвидированы. Об этом говорится на сайте администрации города.

Отмечается, что городские службы оперативно устранили последствия инцидента и вернулись к работе в штатном режиме. Оперштаб под руководством губернатора Александра Беглова координирует деятельность городских служб и межведомственное взаимодействие. Состояние четырех пострадавших оценивается как стабильное, им оказана необходимая медицинская помощь.

Ранним утром 3 июня Петербург подвергся атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. Целями противника стали объекты в Кронштадте, а также в Кировском и Красносельском районах города. Во время налета вражеских БПЛА пострадали несколько человек.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник считает, что этой атакой Киев хотел сорвать проведение Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Как отметил депутат, ПМЭФ — это мероприятие, в рамках которого Россия и представители стран Запада «пытаются как-то сшить совершенно порванные отношения». Он выразил уверенность, что это не устраивает киевские власти, поэтому они стремятся сорвать форум.

Ранее в США объявили Украину угрозой миру после налета на Петербург.