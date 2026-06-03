Губернатор Запорожской области показал фото сбитого БПЛА после атаки на школу

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале опубликовал фото сбитого украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который атаковал школу в Мелитополе.

«Очередное циничное и бесчеловечное действие противника, направленное против гражданской инфраструктуры и мирных людей», — написал он.

Балицкий отметил, что благодаря работе оперативных служб никто не пострадал. Губернатор поручил профильным службам незамедлительно приступить к восстановлению здания. Он также поблагодарил оперативные службы и расчеты противовоздушной обороны (ПВО) за быструю реакцию, а жителей — за выдержку и слаженность.

Фото- и видеодоказательства преступлений Киева против мирного населения, по словам Балицкого, станут доказательной базой в будущем «нюрнбергском процессе», на котором каждый из ответственных за атаки понесет наказание как фашист и преступник.

3 июня атаке ВСУ подверглась школа №1 в Мелитополе. В результате падения обломков БПЛА загорелась кровля здания. Сотрудники МЧС оперативно потушили пожар. Также ВСУ нанесли удар по территории Мелитопольского мясокомбината. На всех объектах, попавших под массированную атаку дронов, работают оперативные службы.

Ранее в Брянской области ребенок пострадал в результате падения обломков дрона.