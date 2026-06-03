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Армия

При атаке БПЛА на грузовик в Запорожской области пострадали три человека

В Каменке-Днепровской при атаке БПЛА на грузовик пострадали три человека
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Три человека пострадали в Каменке-Днепровской Запорожской области в результате атаки беспилотника на грузовой автомобиль. Об этом сообщил ТАСС.

«В центре города дрон ВСУ атаковал грузовик, в котором находились мирные жители. В результате атаки пострадали два мирных жителя», — говорится в заявлении администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

Во время удара также пострадал проезжавший мимо водитель мопеда. Всех пострадавших доставили в Каменско-Днепровскую центральную районную больницу.

3 июня украинские войска с помощью БПЛА нанесли удары по Мелитополю в Запорожской области. Предварительно, атаке подверглась территория Мелитопольского мясокомбината, сообщал губернатор Евгений Балицкий.

По информации Балицкого, в результате атаки на город пострадали шесть человек.

Ранее ВСУ атаковали станцию техобслуживания возле школы в Запорожской области.

 
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