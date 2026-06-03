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Общество

Названо число пострадавших при атаке БПЛА на Мелитополь

Балицкий: шесть жителей Мелитополя пострадали во время атаки украинских БПЛА
«Газета.Ru»

Количество пострадавших в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Мелитополь увеличилось до шести человек. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, все раненые находятся под наблюдением врачей. Их состояние оценивается как легкой и средней степеней тяжести, жизни людей ничего не угрожает.

«Мониторинг оперативной обстановки продолжается», — говорится в заявлении.

3 июня украинские военнослужащие с помощью БПЛА нанесли удары по Мелитополю в Запорожской области. Дроны были перехвачены на подлете к городу и непосредственно над ним. Целью была территория Мелитопольского мясокомбината. Как рассказал Балицкий, на место происшествия выезжали сотрудники оперативных служб.

В конце мая в городе Васильевка в Запорожской области было атаковано здание общеобразовательной школы. Из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждения получили оконное остекление школы и автобус. Информация о пострадавших не поступала, на месте ЧП работали оперативные службы.

Ранее военные ВСУ ударили по автомобилю в Запорожской области.

 
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