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Армия

В МО РФ заявили о поражении объектов энергетической и транспортной инфраструктуры Украины

Минобороны: ВС РФ поразили объекты энергетической инфраструктуры Украины
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Об этом заявило российское Минобороны, передает «Интерфакс».

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ», — говорится в сообщении.

В конце мая украинский президент Владимир Зеленский отправил письмо президенту США Дональду Трампу, в котором сообщил о дефиците ракет к системам противовоздушной обороны и попросил ускорить поставки.

Кроме того, украинский лидер попросил у Соединенных Штатов выдать Киеву лицензии на производство ракет Patriot.

Ранее сообщалось, что ВСУ охотятся на артустановки «Гвоздика».

 
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