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Армия

Командир ВС РФ назвал одну военную цель ВСУ в зоне СВО

ТАСС: ВСУ охотятся на артустановки «Гвоздика» группировки «Восток» в зоне СВО
Евгений Биятов/РИА Новости

Самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» группировки «Восток» стали серьезным оружием в противостоянии Вооруженным силам Украины (ВСУ), поэтому противник постоянно устраивают охоту на машины и расчеты. Об этом рассказал ТАСС командир САУ 2С1 «Гвоздика» группировки войск «Восток» с позывным Монолит.

По его словам, сначала беспилотники-разведчики ВСУ пытаются вычислить самоходку. После по установке наносят удары украинские FVP-дроны.

«У нас есть человек, который за этим всем смотрит, подает команду, что в наш район летит дрон. Мы слаженно, всем экипажем отрабатываем по дрону», — поделился командир.

До этого президент Украины Владимир Зеленский признал, что украинские системы противовоздушной обороны не могут перехватывать большую часть российских ракет.

27 мая Зеленский отправил письмо президенту США, в котором заявил о дефиците ракет к системам противовоздушной обороны и попросил ускорить поставки. Также украинский лидер попросил у Соединенных Штатов выдать Киеву лицензии на производство ракет Patriot.

Ранее стало известно, какое российское оружие «донимает» ВСУ.

 
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