Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

ВСУ атаковали машину в Запорожской области, погибли двое

Балицкий: два человека погибли при атаке ВСУ на автомобиль в Запорожской области
Shutterstock

Два человека получили травмы, несовместимые с жизнью, во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Отмечается, что под удар попал гражданский автомобиль, двигающийся по дороге между населенными пунктами Новониколаевка и Трудовое Мелитопольского муниципального округа. В результате не выжили водитель и пассажир транспортного средства.

3 июня украинские военные при помощи беспилотников также атаковали город Мелитополь. По предварительным данным, атаке подверглась территория Мелитопольского мясокомбината. Еще несколько вражеских БПЛА были сбиты на подлете к городу и в небе над ним.

По данным Балицкого, во время атаки на Мелитополь пострадали шесть человек. Сейчас они находятся под наблюдением врачей, их жизни ничего не угрожает. Состояние оценивается как средней и легкой степени тяжести. Опасность повторных атак сохраняется, предупредил Балицкий.

Ранее ВСУ атаковали станцию техобслуживания возле школы в Запорожской области.

 
Теперь вы знаете
Как установить водонагреватель в квартире, чтобы не нарушить закон? Переживаем сезон отключения горячей воды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!