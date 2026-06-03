ВСУ атаковали машину в Запорожской области, погибли двое

Балицкий: два человека погибли при атаке ВСУ на автомобиль в Запорожской области

Два человека получили травмы, несовместимые с жизнью, во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Отмечается, что под удар попал гражданский автомобиль, двигающийся по дороге между населенными пунктами Новониколаевка и Трудовое Мелитопольского муниципального округа. В результате не выжили водитель и пассажир транспортного средства.

3 июня украинские военные при помощи беспилотников также атаковали город Мелитополь. По предварительным данным, атаке подверглась территория Мелитопольского мясокомбината. Еще несколько вражеских БПЛА были сбиты на подлете к городу и в небе над ним.

По данным Балицкого, во время атаки на Мелитополь пострадали шесть человек. Сейчас они находятся под наблюдением врачей, их жизни ничего не угрожает. Состояние оценивается как средней и легкой степени тяжести. Опасность повторных атак сохраняется, предупредил Балицкий.

Ранее ВСУ атаковали станцию техобслуживания возле школы в Запорожской области.