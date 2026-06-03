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Армия

Мирная жительница пострадала во время ракетного обстрела ВСУ в российском приграничье

Жительница белгородского села ранена при ракетном обстреле ВСУ
Павел Лисицын/РИА Новости

Жительница Белгородской области пострадала во время ракетного обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил оперштаб региона в Telegram-канале.

Прилет произошел в селе Лаптевка Ракитянского округа. Женщина получила осколочные ранения головы и голени. Бригада скорой помощи транспортирует пострадавшую в городскую больницу №2 Белгорода.

Уточняется, что в результате прилета снарядов в селе загорелся частный дом. На данный момент возгорание ликвидировано. Кроме того, различные повреждения получили еще четыре домовладения.

Накануне украинский беспилотник ударил по частному жилому дому в селе Бочковка в Белгородской области. По данным оперштаба региона, пострадал 11-летний мальчик. Его со множественными осколочными ранениями ног увезли в детскую областную клиническую больницу.

Атакованному зданию также был нанесен урон. Из-за детонации беспилотника в доме оказались повреждены остекление, крыша и внутренняя отделка.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

 
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