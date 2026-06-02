Украинские войска ударили по жилому дому в Белгородской области, ранив ребенка

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес удар по частному жилому дому в селе Бочковка в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил оперативный штаб региона.
В заявлении подчеркивается, что в результате налета пострадал ребенок.
«11-летнего мальчика со множественными осколочными ранениями ног бригада скорой доставляет в детскую областную клиническую больницу», — говорится в публикации.
Несовершеннолетнему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Атакованному зданию также был нанесен урон. Из-за детонации беспилотника в доме оказались повреждены остекление, крыша и внутренняя отделка.
Рано утром 2 июня оперативный штаб Краснодарского края заявил, что обломки сбитого украинского БПЛА упали на территории многоквартирного жилого дома в Славянске-на-Кубани. На место происшествия выехали сотрудники оперативных и специальных служб. Информация о пострадавших не поступала.
Кроме того, несколько дронов атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод в Новороссийске. По данным оперштаба региона, на территории объекта начался пожар. К ликвидации возгорания привлекли специалистов экстренных служб. Предварительно, никто из людей не пострадал.
