Украинские войска ударили по жилому дому в Белгородской области, ранив ребенка

Ребенок получил осколочные ранения при атаке БПЛА на частный дом под Белгородом

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес удар по частному жилому дому в селе Бочковка в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил оперативный штаб региона.

В заявлении подчеркивается, что в результате налета пострадал ребенок.

«11-летнего мальчика со множественными осколочными ранениями ног бригада скорой доставляет в детскую областную клиническую больницу», — говорится в публикации.

Несовершеннолетнему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Атакованному зданию также был нанесен урон. Из-за детонации беспилотника в доме оказались повреждены остекление, крыша и внутренняя отделка.

Рано утром 2 июня оперативный штаб Краснодарского края заявил, что обломки сбитого украинского БПЛА упали на территории многоквартирного жилого дома в Славянске-на-Кубани. На место происшествия выехали сотрудники оперативных и специальных служб. Информация о пострадавших не поступала.

Кроме того, несколько дронов атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод в Новороссийске. По данным оперштаба региона, на территории объекта начался пожар. К ликвидации возгорания привлекли специалистов экстренных служб. Предварительно, никто из людей не пострадал.

