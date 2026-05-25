В России разработали зенитный комплекс с умными снарядами для борьбы с беспилотниками

Госкорпорация «Ростех» разработала новый зенитный артиллерийский комплекс ЗАК-30 «Цитадель», предназначенный для уничтожения беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«ЗАК-30 «Цитадель» имеет калибр 30 мм и предназначен для защиты стационарных объектов от ударов беспилотных летательных аппаратов мультикоптерного и самолетного типа. Система способна работать круглосуточно», — отмечается в сообщении.

В «Ростехе» заявили, что эффективность системы уже подтверждена в реальных условиях эксплуатации. «Цитадель» использует снаряды со шрапнельной начинкой и дистанционно управляемым взрывателем. Система наведения самостоятельно рассчитывает оптимальную точку подрыва боеприпаса на траектории полета цели, что позволяет сократить расход снарядов.

Комплекс оснащен как радиолокационной, так и оптико-электронной системой обнаружения и сопровождения целей. Оптический канал работает в видимом и инфракрасном диапазонах.

Широкой публике ЗАК-30 «Цитадель» представят на площадке «Лайв Арена» в рамках форума по безопасности, который пройдет с 26 по 29 мая в Московской области.

На днях Вооруженные силы России применили комплекс «Цитадель» в реальных условиях. Telegram-канал «Повернутые на войне» опубликовал кадры с уничтожением украинских беспилотников. На видео пушечный комплекс, работая в полуавтоматическом режиме, целится и сбивает дроны типа «Лютый» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Визуализация захвата летящих целей указывает на использование искусственного интеллекта.

