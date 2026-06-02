Российским войскам передали модернизированный самолет А-50У

В российские войска передали модернизированный самолет А-50У. Об этом заявил Telegram-канал Fighterbomber.

«В войска передан очередной откапиталенный и модернизированный А-50У», — написал он.

А-50У — это глубоко модернизированный российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и управления.

Он создан на базе версии А-50, его главная задача — поиск воздушных, наземных и морских целей, наведение на них авиации и координация действий войск. В отличие от нее, вариант «У» оснащен новым цифровым радиотехническим комплексом. Это позволяет обнаруживать малозаметные и низколетящие цели на больших расстояниях, а также улучшает работу в условиях радиоэлектронного противодействия.

Согласно открытым данным, модернизированный локатор способен «видеть» бомбардировщики на расстоянии до 600-650 км, истребители — до 400 км, а баллистические и крылатые ракеты отслеживаются на дальностях до 200-300 км.

