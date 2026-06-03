Силы ПВО Бахрейна отразили атаку дронов

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Бахрейна отразили атаку на королевство. Об этом заявили в пресс-службе министерства обороны страны.

«Системы ПВО Сил обороны Бахрейна смогли перехватить и уничтожить три ракеты и несколько беспилотников», — говорится в сообщении.

До этого иранское агентство ISNA сообщило, что Корпус стражей исламской революции осуществил удары ракетами и беспилотниками по штабу Пятого флота ВМС США, находящемуся в Бахрейне, а также по американской авиабазе в одной из стран региона. В агентстве назвали это ответом на недавние атаки США на военный объект Ирана на острове Кешм.

Помимо этого, Вооруженные силы Ирана нанесли удар по военной части международного аэропорта Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах, а также по военным базам Аль-Дафра, Аль-Сафран и Аль-Манхад.

Ранее аэропорт Кувейта приостановил работу после иранской атаки.