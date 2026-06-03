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В Смоленской области после атаки БПЛА погибли сотрудники МЧС

Два сотрудника МЧС погибли в Смоленской области при тушении пожара после атаки
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Два сотрудника МЧС погибли при тушении пожара после атаки беспилотников в Смоленской области, еще двое пострадали. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что за ночь силами РЭБ, мобильных огневых групп Минобороны и ВКС был сбит и подавлен 31 украинский БПЛА.

«В Ершичском муниципальном округе в результате падения обломков вражеского беспилотника при тушении пожара погибли два сотрудника расчета 30 ПСЧ ГУ МЧС России по Смоленской области», — написал губернатор.

Анохин добавил, что еще двое пожарных и один мирный житель получили легкие ранения.

До этого сообщалось, что в городе Мичуринске Тамбовской области при атаке БПЛА пострадали многоквартирный дом, библиотека и школа искусств, а также хозяйственные постройки промышленного предприятия. По данным губернатора Евгения Первышова, пострадавших нет.

Ранее в Брянской области ребенок пострадал в результате падения обломков дрона.

 
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