В Смоленской области после атаки БПЛА погибли сотрудники МЧС

Два сотрудника МЧС погибли в Смоленской области при тушении пожара после атаки

Два сотрудника МЧС погибли при тушении пожара после атаки беспилотников в Смоленской области, еще двое пострадали. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что за ночь силами РЭБ, мобильных огневых групп Минобороны и ВКС был сбит и подавлен 31 украинский БПЛА.

«В Ершичском муниципальном округе в результате падения обломков вражеского беспилотника при тушении пожара погибли два сотрудника расчета 30 ПСЧ ГУ МЧС России по Смоленской области», — написал губернатор.

Анохин добавил, что еще двое пожарных и один мирный житель получили легкие ранения.

До этого сообщалось, что в городе Мичуринске Тамбовской области при атаке БПЛА пострадали многоквартирный дом, библиотека и школа искусств, а также хозяйственные постройки промышленного предприятия. По данным губернатора Евгения Первышова, пострадавших нет.

Ранее в Брянской области ребенок пострадал в результате падения обломков дрона.