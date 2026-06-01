Иран ударил по авиабазе США в Кувейте, есть раненые

Американские военные пострадали в ходе ракетного удара Ирана по базе в Кувейте

Иран ударил по авиабазе Али Аль-Салем в Кувейте, ранения получили четверо американских военнослужащих и трое гражданских служащих. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источник.

По словам собеседника канала, после оказания медицинской помощи пострадавшие вернулись к выполнению своих обязанностей.

До этого Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) обвинило Иран в запуске баллистической ракеты в сторону Кувейта.

На прошлой неделе Иран и США снова обменялись ударами. Американская армия атаковала портовый город Бендер-Аббас, уничтожив пусковую установку БПЛА. В ответ на это Корпус стражей исламской революции нанес удар по авиабазе США и пообещал действовать более решительно, если атаки продолжатся.

