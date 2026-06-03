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Армия

Силы ПВО сбили над Ленинградской областью три беспилотника

Дрозденко: над территорией Ленинградской области уничтожены три дрона
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над территорией Ленинградской области три беспилотных летательных аппарата. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Он уточнил, что боевая работа расчетов ПВО продолжается.

В 2:47 мск Дрозденко объявил об опасности беспилотников в воздушном пространстве региона.

Он предупредил, что в Ленинградской области возможно понижение скорости мобильного интернета.

26 мая Дрозденко сообщил, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили несколько воздушных целей на подлете к границам региона.

В ночь на 22 мая стало известно, что силы противовоздушной обороны сбили над Ленинградской областью три украинских беспилотника.

Ранее военный эксперт раскрыл особенности атаковавших Москву украинских беспилотников.

 
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