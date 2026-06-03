Силы ПВО сбили над Ленинградской областью три беспилотника

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над территорией Ленинградской области три беспилотных летательных аппарата. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Он уточнил, что боевая работа расчетов ПВО продолжается.
В 2:47 мск Дрозденко объявил об опасности беспилотников в воздушном пространстве региона.
Он предупредил, что в Ленинградской области возможно понижение скорости мобильного интернета.
26 мая Дрозденко сообщил, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили несколько воздушных целей на подлете к границам региона.
В ночь на 22 мая стало известно, что силы противовоздушной обороны сбили над Ленинградской областью три украинских беспилотника.
Ранее военный эксперт раскрыл особенности атаковавших Москву украинских беспилотников.