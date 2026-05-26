В Ленинградской области уничтожили воздушные цели после объявления угрозы БПЛА

Дрозденко заявил об уничтожении целей на подлете к Ленобласти, угроза отменена
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько воздушных целей на подлете к границам региона.

«Цели поражены на подлете к границам региона», — указал губернатор.

Режим беспилотной опасности, действовавший более двух часов, отменили.

До этого стало известно, что госкорпорация «Ростех» разработала новый зенитный артиллерийский комплекс ЗАК-30 «Цитадель», предназначенный для уничтожения беспилотных летательных аппаратов.

В «Ростехе» заявили, что эффективность системы уже подтверждена в реальных условиях эксплуатации. «Цитадель» использует снаряды со шрапнельной начинкой и дистанционно управляемым взрывателем. Система наведения самостоятельно рассчитывает оптимальную точку подрыва боеприпаса на траектории полета цели, это позволяет сократить расход снарядов. Публике ЗАК-30 «Цитадель» представят на площадке «Лайв Арена» в рамках форума по безопасности, который пройдет с 26 по 29 мая в Московской области.

Ранее в России начали создавать лазерную систему, которая сможет уничтожать FPV-дроны за три секунды.

 
