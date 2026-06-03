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Армия

Украинский транспортный самолет вылетел в Исландию

Украинский транспортник Ан-12 вылетел из Черновцов в Рейкьявик
VanderWolf Images/Shutterstock/FOTODOM

Транспортный самолет Ан-12 вылетел из закрытого аэропорта на западе Украины в Исландию. Об этом ТАСС рассказал источник в авиадиспетчерских службах Европейского союза.

Собеседник агентства сообщил, что, несмотря на закрытие воздушного пространства над Украиной, Ан-12 вылетел из Черновцов в Рейкьявик с промежуточной посадкой в столице Молдавии. Борт используется уже на протяжении 56 лет. В конце 2025-го и начале 2026 года самолет на протяжении четырех с лишним месяцев ежедневно выполнял чартерные грузоперевозки между странами Западного полушария, а затем летал в Африке и Европе.

Источник не смог назвать, какие именно грузы могут перевозиться украинским самолетом. Он напомнил, что грузоподъемность Ан-12 типа не превышает 20 тонн. Поэтому можно лишь однозначно сказать, что борт эксплуатируется на пределе возможности.

2 июня сообщалось, что военные самолеты стран НАТО активизировались в аэропорту польского Жешува у границы с Украиной. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

В Жешув из Загреба прибыл транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules Военно-воздушных сил Канады. После разгрузки транспорт улетел обратно. Также из Жешува в Тбилиси вылетели транспортные Airbus A400M ВВС Великобритании и Embraer-175 ВВС Польши.

Ранее российские военные нанесли удары по военным аэродромам Украины.

 
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