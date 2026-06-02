Российские военные нанесли удары по военным аэродромам Украины

Российские военные поразили инфраструктуру шести военных аэродромов на территории Украины. Об этом сообщается в официальной сводке Министерства обороны России.

По данным ведомства, удары нанесены по объектам в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях.

В ночь на 2 июня российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, объектам топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также по военным аэродромам. Атака стала ответом на террористические акты украинской стороны, сообщили в Минобороны РФ. Удары пришлись по целям в Киеве, Запорожье, Харькове, Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях.

Ночью мэр Киева Виталий Кличко сообщил о серии взрывов в городе. В нескольких районах столицы пропал свет. Утром Киев затянуло дымом, тысячи горожан провели ночь в метро.

Ранее российские силы ударили по цехам производства беспилотников Украины.