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Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Армия

В Бахрейне сработали сирены

В Бахрейне звучат сирены, жителей просят направиться в укрытия 
Shutterstock

В Бахрейне раздались сирены, местным жителям рекомендовано укрыться в безопасных зонах. Об этом сообщает министерство внутренних дел королевства в соцсети X.

«Прозвучали сирены. Призываем граждан и жителей сохранять спокойствие и направиться в ближайшее безопасное место», — говорится в сообщении.

15 марта в Бахрейне была проведена операция, в результате которой задержали пятерых человек, подозреваемых в сборе и передаче конфиденциальной информации Корпусу стражей исламской революции (КСИР) Ирана. По имеющимся данным, задержанные занимались фотографированием и фиксацией координат ряда стратегически важных объектов, среди которых находились и некоторые отели. Полученные материалы они передавали в Тегеран, что могло способствовать планированию атак на эти цели.

После этого король Хамад бен Иса Аль Халифа поручил проверить, достойны ли подданные быть бахрейнцами — решение зависит от их поведения в ходе военных действий против Ирана.

Ранее чемпионат мира-2026 по борьбе был перенесен из Бахрейна в Казахстан из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке.

 
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