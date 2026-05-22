Чемпионат мира-2026 по борьбе перенесен

Чемпионат мира по борьбе перенесли из Бахрейна в Астану

Объединенный мир борьбы (UWW) принял решение перенести чемпионат мира по спортивной борьбе из столицы Бахрейна Манамы в казахстанскую Астану. Об этом сообщается на портале Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

«На проведение претендовали две азиатские державы — Киргизия и Казахстан. Вопрос был поставлен на голосование, и с перевесом всего в один голос право проведения передано Астане. Сроки остаются неизменными», — сообщил глава ФСБР Михаил Мамиашвили.

Причиной переноса стала нестабильная ситуация на Ближнем Востоке.

Чемпионат мира пройдет с 24 октября по 1 ноября 2026 года. Это уже второй раз, когда Астана (ранее Нур-Султан) принимает мировое первенство по борьбе — впервые это случилось в 2019 году.

15 мая стало известно о снятии ограничений с российский и белорусских борцов. В турнирных протоколах россияне получат обозначение RUS, белорусские спортсмены — BLR. В случае победы на церемониях награждения прозвучат государственные гимны.

Ранее в IBA предположили, что допуск борцов РФ станет примером для федераций.