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Армия

Мэр Москвы сообщил об уничтожении еще одного летевшего на столицу дрона

Собянин: сбит еще один беспилотник, летевший на Москву
Евгений Биятов/РИА Новости

Уничтожен еще один направлявшийся к Москве беспилотный летательный аппарат. Об этом в «Максе» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На месте падения обломков беспилотника сейчас работают специалисты экстренных служб.

Вечером 2 июня Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника, которые летели на Москву.

До этого министерство обороны РФ заявило, что дежурные средства противовоздушной обороны за день перехватили и уничтожили над регионами России 158 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Беспилотники были сбиты в промежутке с 8:00 до 20:00 мск. Их уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей и Республики Крым.

Всего с начала специальной военной операции уничтожены 154 703 беспилотных летательных аппарата, 661 зенитный ракетный комплекс, а также 1 729 боевых машин реактивных систем залпового огня, уточнили в Минобороны.

Ранее беспилотник попытался атаковать торговый центр в Брянске.

 
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