На подлете к Москве уничтожили два беспилотника

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».

По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы.

2 июня на парковку ТЦ «Аэропарк» в Брянске упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на здание торгового центра. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Брянской области Егора Ковальчука, обошлось без пострадавших. Парковка оцеплена.

До этого газета Helsingin Sanomat сообщила, что Украина по ошибке направила ударные беспилотники в сторону Финляндии. Согласно информации издания, киевские власти сами уведомили Хельсинки о том, что дроны со взрывчатыми веществами были случайно направлены в финское воздушное пространство. В связи с инцидентом МВД Финляндии экстренно рекомендовало жителям региона Уусимаа укрыться в помещениях из-за возможной угрозы атаки с воздуха. Это предупреждение касалось примерно 1,8 млн человек.

Ранее ВСУ атаковали станцию техобслуживания возле школы в Запорожской области.