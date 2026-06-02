Российские средства ПВО уничтожили за сутки снаряды HIMARS, авиабомбы и сотни БПЛА

Минобороны РФ: средства ПВО за сутки сбили 381 дрон и два снаряда HIMARS

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки сбили 381 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщается в официальной сводке Министерства обороны России.

Кроме того, по данным ведомства, уничтожены десять управляемых авиационных бомб и три реактивных снаряда РСЗО HIMARS.

Всего с начала специальной военной операции уничтожены 154 703 беспилотных летательных аппарата, 661 зенитный ракетный комплекс, а также 1 729 боевых машин реактивных систем залпового огня, уточнили в Минобороны.

В ведомстве также заявили, что российские военные поразили инфраструктуру шести военных аэродромов на территории Украины. Удары нанесены по объектам в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях.

В ночь на 2 июня российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, объектам топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также по военным аэродромам. Атака стала ответом на террористические акты украинской стороны, сообщили в Минобороны РФ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о поражении 10 военных предприятий в Киеве.