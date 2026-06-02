Беспилотную опасность объявили в одном из округов Московской области

Витушева: беспилотная опасность объявлена в Истре
Антон Вергун/РИА Новости

Беспилотная опасность объявлена в муниципальном округе Истра в Московской области. Об этом сообщила глава округа Татьяна Витушева.

Она призвала не публиковать фото и видеоматериалы работы средств противовоздушной обороны в соцсетях, а также не обсуждать там деятельность российских военных по ликвидации угрозы, поскольку противник может использовать эти данные для осуществления диверсионной деятельности.

2 июня на парковку ТЦ «Аэропарк» в Брянске упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на здание торгового центра. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Брянской области Егора Ковальчука, обошлось без пострадавших. Парковка оцеплена.

До этого газета Helsingin Sanomat сообщила, что Украина по ошибке направила ударные беспилотники в сторону Финляндии. Согласно информации издания, киевские власти сами уведомили Хельсинки о том, что дроны со взрывчатыми веществами были случайно направлены в финское воздушное пространство. В связи с инцидентом МВД Финляндии экстренно рекомендовало жителям региона Уусимаа укрыться в помещениях из-за возможной угрозы атаки с воздуха. Это предупреждение касалось примерно 1,8 млн человек.

Ранее ВСУ обстреляли Брянскую области из РСЗО.

 
