ВСУ обстреляли Брянскую области из РСЗО

Ковальчук: ВСУ ударили из РСЗО по поселку Суземка, есть погибший и пострадавшие

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали поселок Суземка из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

По его словам, в результате удара погиб мирный житель, еще четверо пострадали.

«Ранены трое граждан и сотрудник СГУП ЦСН «Защита» Брянск», который помогал их эвакуировать», — написал глава региона.

Пострадавшие доставлены в больницу. Ковальчук выразил глубокие соболезнования родным погибшего.

Информация о разрушениях уточняется.

1 июня ВСУ атаковали беспилотниками свинокомплекс и электропоезд в Брянской области. FPV-дрон ударил по территории свинокомплекса агрохолдинга «Мираторг» в Климовском районе. Работник предприятия получил ранения, его доставили в больницу.

Также БПЛА атаковали электропоезд в селе Старая Гута Унечского района. Помощник машиниста был госпитализирован в больницу с осколочными ранениями и закрытой черепно-мозговой травмой.

Ранее сотрудник скорой помощи получил ранение при атаке FPV-дрона под Брянском.