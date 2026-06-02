Кличко рассказал об атаке на Киев

В Киеве работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Беспилотный летательный аппарат над центром города. Система ПВО работает. Оставайтесь в укрытиях», — написал Кличко.

Позднее он добавил, что в результате атак по городу пострадали 90 человек.

До этого сообщалось, что дом в Киеве, где находятся квартиры президента Украины Владимира Зеленского и его друга бизнесмена Тимура Миндича, получил повреждения в результате массированной атаки.

В ночь на 2 июня российская армия нанесла массированный удар по Украине, в числе целей — военные и энергетические объекты в Киеве и других регионах. Украинскую столицу «затянуло дымом от пожаров», более сотни тысяч человек остались без света. По информации российских военкоров, под удар попали военные заводы, сборочные цеха БПЛА, пункты ремонта военной техники и инфраструктура для поставок грузов НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Верховной раде Украины призвали завершить конфликт после удара «Орешником».

 
