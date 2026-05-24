В Киеве заявили о повреждении дома с квартирами Зеленского и Миндича после ночных ударов

Дом с квартирами Зеленского и Миндича поврежден после ночных ударов по Киеву

Дом в Киеве, где находятся квартиры президента Украины Владимира Зеленского и его друга бизнесмена Тимура Миндича, получил повреждения в результате массированной атаки. Об этом сообщило издание «Украинская правда».

По ее данным, здание могло быть повреждено обломками украинской ракеты противовоздушной обороны.

До этого мэр Киева Виталий Кличко заявил, что прошедшей ночью столица Украины была атакована десятками ракет и сотнями БПЛА.

Вооруженные силы России в ночь на 24 мая нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, применив в том числе ракеты «Орешник», «Циркон», «Искандер» и «Кинжал», сообщили в Минобороны. Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал атаку ответом на удар украинской армии по колледжу в Старобельске.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что атаке «Орешником» подвергся город Белая Церковь в Киевской области. По данным Telegram-канала SHOT, в населенном пункте был поражен металлургический завод, на котором собирались беспилотники типа FP-1.

Ранее в Верховной раде Украины призвали завершить конфликт после удара «Орешником».