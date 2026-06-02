США начали вывод военных из Литвы

После истечения срока ротации США приступили к выводу из Литвы более тысячи своих военнослужащих и военной техники. Об этом сообщил портал TV3.

Ожидается, что вместо выводимых солдат в Литву прибудет новая группа, однако сроки и численность пока неизвестны, поскольку США пересматривают планы развертывания своих сил в Европе. Как отметил главный советник президента Литвы по национальной безопасности Дейвидас Матуленис, часть американских военнослужащих останется в стране до начала следующей ротации.

В марте газета Stars and Stripes писала, что Вооруженные силы США получили $11,7 млн на ремонт используемых американскими войсками военных баз в Польше, Латвии и Эстонии. По данным журналистов, выделенные средства будут использованы на расширение жилья для военнослужащих, а также обновление помещений, обслуживающих технику, и улучшение систем безопасности. Изменения также затронут тренировочные полигоны Демба и Бемово-Писке в Польше, военные базы Лиелварде и Адажи в Латвии, и две базы в Эстонии.

Ранее Трамп объявил о переброске в Польшу 5000 военнослужащих.