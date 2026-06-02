На Украине мобилизовали гражданина ФРГ

На Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) задержали и доставили в учебный центр гражданина Германии. Об этом сообщил депутат Верховной рады Георгий Мазурашу в соцсети.

Как уточняется, мужчина в 2017 году потерял гражданство Республики после получения немецкого паспорта. Он приехал на Украину к родственникам.

Во время общения с представителями ТЦК он предъявил свой немецкий паспорт и документы, подтверждающие прекращение украинского гражданства, однако его все равно задержали.

До этого микроавтобус сотрудников ТЦК на западе Украины подрезал автомобиль, который в результате чего вылетел с трассы в кювет и перевернулся. Инцидент произошел в Ровненской области. Водителя перевернувшегося автомобиля сразу же мобилизовали. Находившаяся вместе с ним в салоне женщина попыталась вызвать полицию, но сотрудники отказались приезжать на вызов.

У машины поврежден корпус и помяты двери. При этом у людей, находившихся внутри на момент ДТП, нет видимых последствий полученных травм.

Ранее в Раде анонсировали ужесточение мер против уклонистов от мобилизации.