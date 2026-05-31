Украинские военкомы устроили ДТП и забрали водителя перевернувшегося авто

Микроавтобус сотрудников ТЦКТерриториальный центр комплектования и социальной поддержки. Это органы военного управления, которые с 2022 года полностью заменили советскую систему военных комиссариатов (военкоматов) на западе Украины подрезал легковой автомобиль, который в результате чего вылетела с трассы в кювет и перевернулся. Снятые очевидцами ролики опубликовало издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в Ровненской области. Водителя перевернувшегося автомобиля сразу же мобилизовали. Находившаяся вместе с ним в салоне женщина попыталась вызвать полицию, но сотрудники отказались приезжать на вызов.

«Полиция и ТЦК догоняли и авто подрезали. Авто слетело с трассы и перевернулось. Водителя вытащили и забрали. Женщина вызывает полицию — полиция отказывается ехать», — рассказывает записавший ролик очевидец.

По его словам, инцидент произошел на международной автотрассе между Ровно и Устилугом. В Устилуге находится контрольно-пропускной пункт на границе Украины с Польшей, где можно пройти досмотр и проехать в польский Зосин.

Судя по опубликованным кадрам с места происшествия, подрезанный сотрудниками ТЦК автомобиль съехал с дороги в кювет и перевернулся на распаханном поле. У машины поврежден корпус и помяты двери. При этом у людей, находившихся внутри на момент ДТП, нет видимых последствий полученных травм.

