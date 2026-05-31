Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Армия

Украинские военкомы устроили ДТП и забрали водителя перевернувшегося авто

«Страна.ua»: на Украине сотрудники ТЦК устроили ДТП ради мобилизации водителя

Микроавтобус сотрудников ТЦКТерриториальный центр комплектования и социальной поддержки. Это органы военного управления, которые с 2022 года полностью заменили советскую систему военных комиссариатов (военкоматов) на западе Украины подрезал легковой автомобиль, который в результате чего вылетела с трассы в кювет и перевернулся. Снятые очевидцами ролики опубликовало издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в Ровненской области. Водителя перевернувшегося автомобиля сразу же мобилизовали. Находившаяся вместе с ним в салоне женщина попыталась вызвать полицию, но сотрудники отказались приезжать на вызов.

«Полиция и ТЦК догоняли и авто подрезали. Авто слетело с трассы и перевернулось. Водителя вытащили и забрали. Женщина вызывает полицию — полиция отказывается ехать», — рассказывает записавший ролик очевидец.

По его словам, инцидент произошел на международной автотрассе между Ровно и Устилугом. В Устилуге находится контрольно-пропускной пункт на границе Украины с Польшей, где можно пройти досмотр и проехать в польский Зосин.

Судя по опубликованным кадрам с места происшествия, подрезанный сотрудниками ТЦК автомобиль съехал с дороги в кювет и перевернулся на распаханном поле. У машины поврежден корпус и помяты двери. При этом у людей, находившихся внутри на момент ДТП, нет видимых последствий полученных травм.

Ранее в Раде анонсировали ужесточение мер против уклонистов от мобилизации

 
Теперь вы знаете
Курение приводит к слепоте. Почему это не байка, а реальность
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!